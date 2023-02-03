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CHP'nin fonladığı kanalda 'dokunacağız' skandalı! Türker Ertürk SİHA'ları ve TCG Anadolu'yu hedef aldı

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Giriş: 03.02.2023 21:00
Muhalefet temsilcilerinin yerli ve milli projeleri hedef alan skandal açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li amiral Türker Ertürk, Tele 1 canlı yayınında, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu ve artık tüm dünya tarafından başarısı kabul edilen yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı. Milli teknoloji ve savunma sanayiine büyük önem veren hükümeti gayri millilikle suçlayan Ertürk, "Biz böyle bir gemiyi idame edemeyiz, ben Deniz Kuvvetleri Komutanı olsam bu gemiyi asla almam" dedi. SİHA'ları da karalayan CHP'li Ertürk, "Ya kardeşim 50 drone bir F-16 etmez biliyor musun" ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere 6'lı koalisyonun ortaklarından DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, SİHA'ları hedef alıp 'dokuanacaklarını' ilan etmişti.
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