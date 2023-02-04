Çin casus balonu neyi gözetliyor? Casus Balon nedir, ne işe yarar? Özellikleri neler? Kaç metre yükseğe çıkabiliyor?

Çin casus balonu nedir sorusunun cevabı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. ABD semalarında tespit edilen Çin casus balonuna dair detaylar araştırılıyor. ABD ile Çin arasından gerilime neden olan casus balon ile ilgili detaylar ise merak konusu oldu. Peki casus balon nedir, ne işe yarar? Özellikleri neler? Kaç metre yükseğe çıkabiliyor?

CASUS BALON NEDİR?

Casus balonu, ulaşabildiği yüksek irtifa nedeniyle radara yakalanmazlar. Bu balonlar yüksek irtifa ve boyutları nedeniyle tehlikelidirler ve herhangi bir yerleşim yerine zarar verme ihtimalleri nedeniyle düşürülmek yönünde bir hamle tercih edilmez. Nitekim, ABD de Çin'in istihbarat balonunu düşürmemiştir.