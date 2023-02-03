Son dakika: Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs çağrısı! Türk Devleti'ni tanıyın
Son dakika haberleri.... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs Türk Devleti'nin tanınması hakkında çağrıda bulundu. Oktay yaptığı açıklamada, "Ada’da barışın teminatı BM Barış Gücü değil Garanti Antlaşmasından doğan hak ve yükümlülükleriyle Türkiye’nin garantörlüğü ve Ada’da bulunan Türk askeridir. BM Güvenlik Konseyini ve uluslararası toplumu bir kez daha Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye, Kıbrıs Türk Devleti’ni tanımaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye-KKTC El Ele Daha İleriye" projesi kapsamında eğitim materyallerini taşıyacak tırları uğurlama töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
BM'YE KIBRIS ÇAĞRISI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada, "Ada'da barışın teminatı BM Barış Gücü değil Garanti Antlaşmasından doğan hak ve yükümlülükleriyle Türkiye'nin garantörlüğü ve Ada'da bulunan Türk askeridir. BM Güvenlik Konseyini ve uluslararası toplumu bir kez daha Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye, Kıbrıs Türk Devleti'ni tanımaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.
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