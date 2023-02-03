Zam rekorlarının adresi CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi! İndirim 10 gün sürdü: Suya yüzde 4,15'lik zam
Göreve geldiği günden bugüne kadar heykel açılışları, konserlere harcanan paralar ve yaptıkları zamlarla gündeme gelen Tunç Soyer, yine İzmirlileri zora soktu. 2022 yılında içme suyuna 12 kez zam yaparak rekor kıran CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın cebine göz dikti. İndirim haberinin üzerinden 10 gün bile geçmeden bu sefer içme suyuna yüzde 4,15’lik zam geldi. Yeni tarife 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer göreve geldiği Mart 2019'dan bu yana içme suyuna yüzde 400'e varan zam yaptı. Geçtiğimiz yıl içme suyu tarifelerini TÜİK'in her ay açıkladığı ÜFE oranlarına bağlayan Soyer, 2022'de içme suyuna 12 kez zam yaparak kırılması güç bir rekora da imza atmış oldu. Böylece yapılan zamla birlikte kentte içme suyunun metreküpü 20 lirayı geçti. İçme suyuna art arda gelen zamlar vatandaşı isyan ettirdi.
GEÇEN AY YÜZDE 7 İNDİRİM YAPTI AMA…
26 Ocak'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarına bülten geçerek içme suyunda yüzde 7 indirime gidildiğini duyurdu. Belediye yapılan indirimden 2 milyon abonenin yararlanacağını belirtti.
ÜFE ORANINDA ZAM
Dün yapılan açıklama ile İzmirlinin içme suyundaki indirim sevinci deyim yerindeyse kursağında kaldı. TÜİK aylık ÜFE oranını yüzde 4,15 olarak açıkladı.
1 MART'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Yeni veriler ışığında içme suyuna yüzde 4,15 oranında zam gelecek. Buna göre konutlarda 0-10 metreküp su tarifesi 18 lira 63 kuruştan 19 lira 40 kuruşa çıkacak. Konut dışı 0-10 metreküp su fiyatı ise 37 lira 24 kuruştan 38 lira 74 kuruşa yükselecek. Yeni tarife 1 Mart tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
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