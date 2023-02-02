Turkuvaz Medya'da Türkiye Yüzyılı Zirvesi | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den 6'lı koalisyona sert sözler: Yazıklar olsun
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Turkuvaz Medya'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde 6'lı koalisyona çok sert sözlerle yüklendi. Bakan Kirişci yaptığı konuşmada DEVA lideri Babacan'ın Avrupa'dan "aferin" almak için çok çalıştıklarını söylediği konuşmasına ithafen "Aferin diyecekler. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Ya önce siz bu ülkedeki insanların, seçmenin oyunu alacaksınız. Size önce Aferini bu ülkenin insanları versin verecekse..." dedi.
6'lı koalisyonun Avrupa'dan takdir görmek için hazırladıkları mutabakat metninin yankıları sürüyor. Kamuoyu, "Milletin desteğini almak yerine rotayı Batı'ya çeviren 6'lı koalisyona" ateş püskürürken, bir tepki de Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Kirişci muhalefet için "Yazıklar olsun" ifadesini kullanırken, açık bir çağrıda bulundu.
BAKAN KİRİŞCİ: TÜRKİYE YÜZYILI İSTİKBALİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kirişci buradaki konuşmasında "2002'de göreve geldiğimizde bir tarım kanunu yoktu. Tarımda mevzuat ve kanunları ülkemize kazandırdık. 2022'de tarım ihracatı 29,9 milyar dolara yükseldi. Bitkisel üretim miktarında Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış olacağız. Kent tarımı adını verdiğimiz sistemle büyük kentlerimiz ve çeperlerinde üretimde verimliliği artıracağız. Büyükbaş hayvancılıkta sözleşmeli modele başladık. Tarımda planlı ödeme dönemine geçiyoruz. 2002'de tarımsal ihracatımız 3,8 milyar dolar iken 2022 yılında bu rakamı yüzde 696 artışla 29,9 dolar düzeyine çıkardık. 2002 yılında 1,8 milyar TL olan tarımsal destek ödemelerini 22,5 kat artırarak 2022 yılında 40,4 milyar TL'ye çıkardık." dedi.
BAKAN KİRİŞCİ'DEN 6'LI KOALİSYONA SERT SÖZLER: MAALESEF MİLLİ BİR MUHALEFETİMİZ YOK
6'lı koalisyona sert sözlerle yüklenen Bakan Kirişci "Ama beyefendilere hazırladıkları o sözde mutabakat metninin o gün bir televizyon kanalında gösterilerek bunu falanca ülkenin basınıyla paylaştım onlar da çok şaşırdılar (Avrupalıları kasttederek söylüyor ) Aferin diyecekler. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Ya önce siz bu ülkedeki insanların, seçmenin oyunu alacaksınız. Size önce Aferini bu ülkenin insanları versin verecekse. Ama yok bunlar sayın Cumhurbaşkanımıza da benim bir sitemim var biz herşeyi yerlileştirdik millileştirdik muhalefet hariç. Maalesef bizim böyle bir yerli ve milli olmayan bir muhalefetimiz var. Ve buna ben çok üzülüyorum." dedi.
SÖZDE HALKIN DERDİYLE DERTELENEN MUHALEFET AÇIK DAVET: HADİ GELİN BİRLİKTE GİDELİM
Bakan Kirişci TBMM kürsüsünden muhalefete seslendiği konuşmayı hatırlatarak "Dedim ki sorun var dediğiniz o kırsala, sorun var dediğiniz o köylüye, sorun var dediğiniz o üreticiye ben tek başıma gelmeye hazırım. Lütfen sizden bekliyorum. Kimseyi yanıma almayacağım. İstediğiniz yere istediğiniz kişiyle birlikte gideriz dedim. Şuana kadar ses seda yok. " dedi.
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