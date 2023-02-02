Turkuvaz Medya’da Türkiye Yüzyılı Zirvesi | Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’den 6’lı koalisyona sert sözler: Yazıklar olsun

6'lı koalisyonun Avrupa'dan takdir görmek için hazırladıkları mutabakat metninin yankıları sürüyor. Kamuoyu, "Milletin desteğini almak yerine rotayı Batı'ya çeviren 6'lı koalisyona" ateş püskürürken, bir tepki de Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Kirişci muhalefet için "Yazıklar olsun" ifadesini kullanırken, açık bir çağrıda bulundu.

BAKAN KİRİŞCİ: TÜRKİYE YÜZYILI İSTİKBALİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kirişci buradaki konuşmasında "2002'de göreve geldiğimizde bir tarım kanunu yoktu. Tarımda mevzuat ve kanunları ülkemize kazandırdık. 2022'de tarım ihracatı 29,9 milyar dolara yükseldi. Bitkisel üretim miktarında Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış olacağız. Kent tarımı adını verdiğimiz sistemle büyük kentlerimiz ve çeperlerinde üretimde verimliliği artıracağız. Büyükbaş hayvancılıkta sözleşmeli modele başladık. Tarımda planlı ödeme dönemine geçiyoruz. 2002'de tarımsal ihracatımız 3,8 milyar dolar iken 2022 yılında bu rakamı yüzde 696 artışla 29,9 dolar düzeyine çıkardık. 2002 yılında 1,8 milyar TL olan tarımsal destek ödemelerini 22,5 kat artırarak 2022 yılında 40,4 milyar TL'ye çıkardık." dedi.