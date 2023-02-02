CHP yandaşı Barış Yarkadaş duyurdu: Cumhurbaşkanı adaylığında ’Tanju Özcan’ iddiası

4 PARTİ YENİ BİR İTTİFAK KURUYOR: ADAYLARI DA KONUŞULDU

"Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti, tek bir partinin çatısı altında ve ortak bir liste ile seçime girmeyi planlıyor." ifadelerini kullanan Yarkadaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı için ise geçtiğimiz günlerde CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı işaret etti.

Yarkadaş, "İttifakın cumhurbaşkanı adayı ise muhtemelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olacak. Genel başkanlar da bu projeye sıcak bakıyor." ifadelerini kullandı.