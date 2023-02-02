CHP yandaşı Barış Yarkadaş duyurdu: Cumhurbaşkanı adaylığında 'Tanju Özcan' iddiası
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Zafer Partisi ve Memleket Partisi'nin başı çektiği 4 partinin ittifak kuracağını ve cumhurbaşkanı adayı olarak, geçtiğimiz günlerde CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı aday olarak düşündüklerini söyledi.
CHP yandaşı gazeteci ve partinin eski milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 4 partinin beraber 2023 seçimlerine girme kararı aldığını duyurdu.
4 PARTİ YENİ BİR İTTİFAK KURUYOR: ADAYLARI DA KONUŞULDU
"Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti, tek bir partinin çatısı altında ve ortak bir liste ile seçime girmeyi planlıyor." ifadelerini kullanan Yarkadaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı için ise geçtiğimiz günlerde CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı işaret etti.
Yarkadaş, "İttifakın cumhurbaşkanı adayı ise muhtemelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olacak. Genel başkanlar da bu projeye sıcak bakıyor." ifadelerini kullandı.
İNCE'DEN ÖZCAN'IN ADAYLIĞINA VETO
Yarkadaş'a göre Özcan'ın adaylığı Memleket Partisi'ne de önerildi ancak Genel Başkan Muharrem İnce teklife karşı çıktı.
Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
"Tanju Özcan, bugün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile de görüşmüş. Az önce Muharrem İnce'ye yakın bir isimle konuştum. Görüşmeyi doğruladı. Ancak, "Özcan'ın adaylığına biz sıcak değiliz" dedi. Özcan ise cumhurbaşkanlığı adaylığında kararlı."
TANJU ÖZCAN'DAN 6'LI KOALİSYONA MEKTUP
6'lı koalisyonun adaylık bilmecesi devam ederken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir çıkış gelmişti.
Masadaki liderlere göndermek üzere mektup yazdığını açıklayan Özcan, Millet İttifakı'nın adayı olmak istediğini duyurmuştu.
"BEN GÖREVE TALİBİM"
Yazdığı mektubu canlı yayında okuyan Özcan şu ifadeleri kullandı:
"Bugüne kadar yaptığım en ciddi açıklamalar olacaktır.6 lidere ayrı ayrı yazmak durumunda kaldım bu mektubu, az sonra göndereceğim. Bu mektup göreve talip olma ve aynı zamanda meydan okuma metnidir. Göreve gelmemden bu yana en az 20 anket şirketi Bolu'da araştırma yaptı, 2-3 tanesini ben yaptırdım. Ben hepsinde en başarılı 3 belediye başkanından birisi olarak ölçüldüm. Bunu da 6'lı masa isterse bütün anket şirketlerine sorabilir. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi bana uymaktadır. Sizden istediğim şudur; bana güvenin. Ben göreve talibim. Kazanacak aday olsun diyorsanız Tanju Özcan kardeşinize yol veriniz."
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