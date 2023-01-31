Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na tehlikeli tuzağı! CHP liderinin "siyasi karizması" nasıl çizildi?
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na "çektiği operasyonu" CHP'li gazeteci Enver Aysever dikkat çeken sözlerle gözler önüne serdi. Aysever videosunda Akşener tarafından Anadolu turuna çıkarılan İmamoğlu'nun CHP liderini zor durumda bırakmak üzere gönderildiğini ifade etti. Ayrıca İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konunda olumsuz görüşlerini kamuoyuyla paylaşmasını sert bir dille eleştiren gazeteci Aysever, Akşener'in oynadığı sinsi plana dikkat çekti. Son olarak Akşener, Kılıçdaroğlu'na kendi açıklamaları üzerinden de bir tuzak kurdu. Bir televizyon kanalında "13 Şubat'ta cumhurbaşkanımızı açıklayacağız" diyen CHP liderini de yalanyalan İYİ Parti'nin ta kendisi oldu. İP Sözcüsü'ne Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yalanlatan Akşener, masada istediği gibi "at koşturabildiğini" gösterdi.
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever, son yayınladığı videoda Akşener'in Kılıçdaroğlu için hazırladığı tuzağı gözler önüne serdi. Son 2-3 haftadır kamuoyunda CHP liderini zor durumda bırakmak için partinin Genel Başkan Yardımcı'na Kılıçdaroğlu hakkıında olumsuz görüş beyan ettiren Akşener, İmamoğlu'da Anadolu turuna çıkarmış, bununla da yetinmeyen İP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını parti kurmaylarına yalanlattı. Aysever, Meral Akşener'in ince ince planlayarak hazırladığı oyunu işte bu sözlerle dile getiridi.
TAVİZ KOPARMAK İSTEYEN AKŞENER İMAMOĞLU'NU ANADOLU TURUNA GÖNDERDİ
6'lı masa toplantılarında kendi doğrularını bayraklaştırmak adına çok fazla taviz koparmak isteyen Akşener'in tutumunu eleştiren Aysever "Kibirli bir İYİ Parti var. Bu İYİ Parti'nin masadan kalkmamak adına çok fazla ödün istediği, şımarıklık yaptığını, bu adımıyla Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdıklarını düşünüyorum. Ve Ekrem İmamoğlu'nun bu dolaşmalarının Kılıçdaroğlu'nun elini güçsüz kıldığını ve İYİ Parti'nin elini güçlendirdiğini düşünüyorum. " dedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN ÇİZİLEN SİYASİ KARİYERİNİN ÖZETİ: İYİ PARTİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İMAMOĞLU
İP lideri karşısında elini kolu bağlanan CHP liderinin kendi partisinden belediye başkanı olmuş İmamoğlu tarafından çizilen "siyasi karizmasını" düştüğü durumu anlatan CHP'li gazeteci "Her zaman söylediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki en üzücü mesele kendi partisinden belediye başkanı olmuş Ekrem İmamoğlu'nun ona karşı çalışıyor olması. Ve bence siyasi nezakete de hiç uygun olmaması, lümpen bir tutum içine girmesi. Ekrem İmamoğlu'nun çevresindekilerin de tepeden ve kibirli bakan tavrının tam da İYİ Parti kimliğiyle örtüştüğünü düşünüyorum. Yani İmamoğlu'nu şöyle anons etmek gerekiyor: İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı..."
AKŞENER'İN 6'LI MASAYA İBB BAŞKANI ÜZERİNDEN ÇEKTİĞİ "OPERASYON"
Muhalif gazeteci Aysever ayrıca İmamoğlu ve ekibinin 6'lı masanın gündemine kastetmek adına sosya medyada oynadığı tanıdık oyun için "Her açıklama yaptığında masa, İmamoğlu'nun trolleri gündemi meşgul ediyor. Ya bırakta İmamoğlu, Millet İttifakı biraz projelerini anlatsın. Eğer İmamoğlu saygı duyuyorsan 6 tane lider Meral ablan da otuyor orada, izin ver de bu insanlar biraz anlatsın yaaa..."
AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NU PARTİ SÖZCÜSÜ SEVİYESİNDE YALANLATTI
Kılıçdaroğlu'nun 13 Şubat'ta cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız açıklamasını, kendi partisinin sözcüsü seviyesinde yalanlatan Akşener'in bu tutumunun siyasi nezakete sığmadığını aktaran Aysever "Şimdi size bir görüntü göstereceğim. Bunu yapmak, bakın Cihan Paçacı'dan sonra bunların Meral hanımın bilgisi dışında olduğunu düşünmüyorum. Meral hanım bunları yaptırıyorsa da çok ayıp diyorum. Bunun ayıp olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. İşte İYİ Parti sözcüsünün tutumunu görelim. Yakışıyor mu buyrun?"
İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ NE DEMİŞTİ
"13 Şubat'ta ilgili evet son açıklanan 6'lı masa toplantısındaki bildiride bir toplantı gerçekleştirilceğine dair bir bilgi bizde mevcut ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil. Onu söyleyeyim. "
Şimdi bakın siyasette sinsilik, siyasette kibir, büyük sorundur. Şimdi CHP Genel Başkanı'nı İYİ Parti sözcünün yalanlaması, o duruma düşürmesi Cihan Paçacı ardından bu, bakın bu çok taktik.
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