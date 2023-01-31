Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na tehlikeli tuzağı! CHP liderinin "siyasi karizması" nasıl çizildi?

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever, son yayınladığı videoda Akşener'in Kılıçdaroğlu için hazırladığı tuzağı gözler önüne serdi. Son 2-3 haftadır kamuoyunda CHP liderini zor durumda bırakmak için partinin Genel Başkan Yardımcı'na Kılıçdaroğlu hakkıında olumsuz görüş beyan ettiren Akşener, İmamoğlu'da Anadolu turuna çıkarmış, bununla da yetinmeyen İP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını parti kurmaylarına yalanlattı. Aysever, Meral Akşener'in ince ince planlayarak hazırladığı oyunu işte bu sözlerle dile getiridi.

TAVİZ KOPARMAK İSTEYEN AKŞENER İMAMOĞLU'NU ANADOLU TURUNA GÖNDERDİ

6'lı masa toplantılarında kendi doğrularını bayraklaştırmak adına çok fazla taviz koparmak isteyen Akşener'in tutumunu eleştiren Aysever "Kibirli bir İYİ Parti var. Bu İYİ Parti'nin masadan kalkmamak adına çok fazla ödün istediği, şımarıklık yaptığını, bu adımıyla Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdıklarını düşünüyorum. Ve Ekrem İmamoğlu'nun bu dolaşmalarının Kılıçdaroğlu'nun elini güçsüz kıldığını ve İYİ Parti'nin elini güçlendirdiğini düşünüyorum. " dedi.