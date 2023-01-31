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Yeniden RTÜK Başkanı seçilen Ebubekir Şahin'den yayıncı kuruluşlara uyarı: Yalan haber ve dezenformasyona geçit vermeyeceğiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2023
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Yeniden RTÜK Başkanı seçilen Ebubekir Şahin’den yayıncı kuruluşlara uyarı: Yalan haber ve dezenformasyona geçit vermeyeceğiz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gerçekleri yansıtmayan veya kurgusal olarak dizayn edilen yalan haberlerin izleyici ve dinleyiciye ulaştırılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, yalan haber ve dezenformasyona geçit vermeyeceklerini bildirdi.

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