Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri 2 Şubat’ta Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştirilecek

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T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve T.C. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin birer konuşma yapacağı Zirve'ye, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da video mesajlarla katılacak. Zirve'nin ardından gerçekleştirilecek A Para Sohbetleri'nde ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayacak.

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün açılış konuşması ile başlayacak "Türkiye Yüzyılı Zirvesi" T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile devam edecek. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasının ardından başlayacak 'Yeni Yüzyılın Sanayisi' paneli Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelde, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu çok önemli açıklamalarda bulunacak.