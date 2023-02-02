02 Şubat 2023, Perşembe
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Turkuvaz Medya Merkezi’nde Türkiye Yüzyılı Zirvesi! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den önemli açıklamalar
Turkuvaz Medya Grubu, Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine ülkeyi ulaştıracak sektörleri bir araya getiriyor. "Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri"nde enerjiden savunmaya, gayrimenkulden ulaştırmaya ve tarıma kadar pek çok sektörün yüzyıl vizyonları masaya yatırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın programa video mesajıyla katılacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yeni Yüzyılın Tarım Paneli oturumunda konuştu. Bakan Kirişci buradaki konuşmasında "Türkiye Yüzyılı istikbalimiz için çok önemli" dedi.