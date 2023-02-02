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Türkiye Yüzyılı zirvesi! Ekonominin kalbi Turkuvaz Medya Merkezi'nde atıyor

A Haber
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Giriş: 02.02.2023 09:22
Turkuvaz Medya bünyesinde, Türkiye Yüzyılı zirvesi düzenleniyor. Bakanlar ve konusunda uzman isimler tarafından birçok konu başlıkları masaya yatırılacak. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detaylaro aktardı.
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