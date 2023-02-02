Türkiye Yüzyılı zirvesi! Ekonominin kalbi Turkuvaz Medya Merkezi'nde atıyor

Turkuvaz Medya bünyesinde, Türkiye Yüzyılı zirvesi düzenleniyor. Bakanlar ve konusunda uzman isimler tarafından birçok konu başlıkları masaya yatırılacak. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detaylaro aktardı.

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