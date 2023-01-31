Son dakika | Hazırlık Komisyonu kararını verdi! CHP'li Başarır ve İP'li Türkkan'ın dokunulmazlığı konusunda önemli gelişme
Son dakika haberi...TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı. Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili hazırladığı raporu Anayasa Adalet Karma komisyonuna sunacak.
TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, şehit yakınına 'hakaret' ettiği, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, mahkeme heyetine, 'müdahale ettiği" suçlamalarına ilişkin hazırlanan dokunulmazlık dosyalarını gündemine aldı. Karma Komisyon 11 Ocak'ta iki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeleri görüşecek.
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, 11 Ocak Çarşamba günü CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili hazırlanan iki ayrı dokunulmazlığın kaldırılması fezlekesini görüşmek üzere toplanacak.
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, 11 Ocak Çarşamba günü komisyonu toplantıya çağırdı.
Beyazıt başkanlığında saat 14.30'da toplanacak komisyonda, Başarır ve Türkkan hakkındaki yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin iki ayrı fezleke görüşülecek.
CHP'li Başarır hakkında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamaya müdahalesi nedeniyle "duruşma hakimlerine alenen hakaret" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından fezleke düzenlenmişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021'de Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden Türkkan hakkında da "hakaret" suçundan fezleke hazırlanmıştı.
ŞEHİT YAKININA SKANDAL KÜFÜR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
TÜRKKAN'DAN ŞEHİT YAKININA KÜFÜR
Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Ortaya çıkan görüntülerde Türkkan'ın vatandaşa "Senin bacını s..." dediği görülüyor.
Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.
Programını sürdüren Akşener, temasları kapsamında Genç ilçesine geçerek Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.
Türkkan'ın bu ağır hakareti bugünün ana gündem maddesi olurken, sosyal medyada da konuyla ilgili olarak birçok paylaşım yapıldı ve Türkkan'a tepki gösterildi.
AK PARTİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: BU ASLA AFFEDİLMEYECEK BİR ÇİRKİNLİKTİR
Sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar." dedi.
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