Emine Erdoğan’dan ’Su vatandır’ mesajı! Geleceğimize sahip çıkalım

VARANK: 220 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLIYORUZ

Bakan Varank ise dünya nüfusunun artmasının doğal kaynaklara talebi de artırdığına işaret ederek, "Bir de buna iklim krizini ekleyince geleceğe dair çizilen tablolar iç açıcı görünmüyor. Su talebiyle arz arasındaki fark giderek azalıyor. İşte bu yüzden felaketler olmadan önce harekete geçmek zorundayız. Eğer doğru adımları atmazsak bir damla suya muhtaç olacağımız, su ihtiyacının bütün jeopolitiği şekillendirdiği, Allah korusun; su yüzünden büyük çatışmaların çıkacağı dönemler yakındır. Onun için önümüzde çok fazla seçenek yok. Ya insanları denklem dışına çıkaracağız ki bu elbette mümkün değil ya da doğaya saygılı bir şekilde bize bahşedilen kaynakları verimli bir şekilde kullanacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz suyun verimli kullanımı konusunda halihazırda ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri eliyle uyguladığımız 'Küçük Ölçekli Sulama İşleri' programlarıyla 133 bin hektar alanı rehabilite edip, modern sulama altyapısına kavuşturduk. Bu rehabilitasyonlar neticesinde yılda yaklaşık 220 milyon metreküp su tasarrufu sağlıyoruz. 'Su Verimliliği Seferberliği' kapsamında, arıtma ve su verimliliği teknolojilerinin Ar-Ge'sinin, üretiminin ve kullanılmasının yaygınlaştırması, su verimliliği uygulamalarının belgelendirilmesi ve sanayi başta olmak üzere su verimliliğine yönelik yatırımların teşvik edilmesi konularında çalışmalarımızı hızlandırıp derinleştireceğiz" diye konuştu.

KURUM: 3 YILDA 4 MİLYAR TL FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLADIK

Bakan Kurum da 2002'de 145 olan atık su arıtma tesisi sayısını 1185'e çıkardıklarını belirterek, "Bakanlık olarak su tasarrufunda çok önemli adımları attık ve gerekli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bugün 2 bin metrekareden büyük parsellerde inşa edilecek bina çatılarında toplanan yağmur sularının, bahçe sulamada veya arıtılarak bina ihtiyacında kullanılmak üzere 'Yağmur Suyu Toplama Sistemi' zorunluluğunu hayata geçirdik. Binalarda suyun daha tasarruflu tüketilmesi çok çok değerli. Sıhhi tesisat projelerinde, lavabo musluk debileri dakikada 6 litre, duşlarda ise dakikada 8 litre olmasını zorunlu hale getirdik. Atık suların yeniden kullanımını sağlayarak temiz su kaynaklarından tasarruf etmeyi, yüzey ve yer altı sularının kirlenmesini önlemeyi, arıtma tesislerinden enerji ve organik madde kazanımı elde ederek şehirlerimizin ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Su kayıp kaçakla mücadele için son 3 yılda 4 milyar TL yerel yönetimlere finansman desteği sağladık, bu yıldan itibaren yeni 10 milyar TL desteğimizi belediyelerimize sağlayacağız. İnşallah bu çalışmalarla, halihazırda yüzde 4,75 olan arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranını 2030 yılında yüzde 15'e çıkaracağız. Banyo, tuvalet, mutfak için ortalama günlük 200 litre su kullanıyoruz. 1 ayakkabı için 17 bin litre, 1 bardak kahve için tam 140 litre su harcıyoruz. Tüm bu rakamları baz aldığımızda 1 kişinin tüm ihtiyaçlarını karşılaması için tükettiği su miktarı günlük ortalama 7 bin litredir. İşte bugün açıklanacak eylem planıyla hayatımızın her alanında tükettiğimiz suyumuzu korumak için yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızı daha ileri bir seviyeye taşımayı arzu ediyoruz" dedi.