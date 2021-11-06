Lütfü Türkkan kimdir, küfür olayı nedir? İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl ziyareti esnasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Bu olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Bu gelişmelerin ardından olayın detayları ve ağzı alınmayacak ifadeler kullanan Lütfü Türkkan'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Lütfü Türkkan ne dedi, küfür olayı nedir? İyi Parti'li Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte ayrıntılar...

LÜTFÜ TÜRKKAN NE DEDİ, KÜFÜR OLAYI NEDİR?

Şehit yakını Tahir Gümren, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdi. unun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Ortaya çıkan görüntülerde Türkkan'ın vatandaşa "Senin bacını s..." dediği görülüyor.