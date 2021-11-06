Lütfü Türkkan ne dedi, küfür olayı nedir? İyi Parti'li Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Lütfü Türkkan ne dedi, küfür olayı nedir? İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de tepkisini dile getiren şehit yakınına karşı küfretti. Bu gelişmelerin ardından İYİ Parti'nin HDP ile ilişkisini eleştiren bir şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Peki, Lütfü Türkkan ne dedi, küfür olayı nedir? İyi Parti'li Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte haberin detayları...
Lütfü Türkkan kimdir, küfür olayı nedir? İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl ziyareti esnasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Bu olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Bu gelişmelerin ardından olayın detayları ve ağzı alınmayacak ifadeler kullanan Lütfü Türkkan'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Lütfü Türkkan ne dedi, küfür olayı nedir? İyi Parti'li Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte ayrıntılar...
LÜTFÜ TÜRKKAN NE DEDİ, KÜFÜR OLAYI NEDİR?
Şehit yakını Tahir Gümren, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdi. unun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Ortaya çıkan görüntülerde Türkkan'ın vatandaşa "Senin bacını s..." dediği görülüyor.
LÜTFÜ TÜRKKAN KİMDİR?
Lütfü Türkkan, 5 Şubat 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde önlisans eğitimini tamamladı. Daha sonra Makedonya Kiril Metodij Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nü bitirdi. Son olarak, Doce Golcev Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimi gördü.
1986 yılında bir cam firmasında ticari yaşamına başladı. 1992-1997 seneleri arasında Türkkan Uluslararası Nakliyat Firmasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 1997 senesinde Bitkisel Ham Yağ üretmek üzere, Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde TÜGMAD Türkkan Gıda Mad. San. ve Tic. A.Ş'yi kurdu.
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeliği ile Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Komite Üyeliği, Bursaspor As Başkanlığı, Vardar Spor ve Karagümrükspor Başkanlığı yaptı. Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma Derneği ve Rumeli Eğitim Vakfı'nda Başkanlık görevinde bulundu.
2011-2015 yıllarında MHP'den Kocaeli milletvekili olarak görev yaptı. Bu dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyesi oldu. MHP'de parti içi muhaliflerin yanında yer almış, ardından İYİ Parti'nin kurucularından oldu ve Genel İdare Kurulu'na seçildi. 5 Nisan 2018 tarihinde İYİ Parti Basın Yayın ve Medya'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde Kocaeli milletvekili seçildi. 27. dönemde Grup Başkanvekilliği'ne seçildi.
Lütfü Türkkan evli ve 4 çocuk babasıdır.
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