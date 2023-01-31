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Son dakika: Hudut Kartalları nefes aldırmıyor! Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terörist yakalandı

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Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
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Son dakika: Hudut Kartalları nefes aldırmıyor! Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 terörist yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda 2 şahsın DEAŞ, 1 şahsın da PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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