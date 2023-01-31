31 Ocak 2023, Salı
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Son dakika: Ankara merkezli 32 ilde FETÖ/PDY soruşturması: 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
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Son dakika: Ankara merkezli 32 ilde FETÖ/PDY soruşturması: 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... Ankara merkezli 32 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2011-2013 yıllarında sınav sorularını usulsüz şekilde aldığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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