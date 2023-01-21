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İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 40 zanlıdan 9'u tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2023
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İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 40 zanlıdan 9’u tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel faaliyetlerine yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u tutuklandı.

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