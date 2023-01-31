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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
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İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu!

Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin 0.5 milin altına düşmesinin ardından gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Şehir hatları ise iptal olan vapur seferlerini açıkladı.

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