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Son dakika: İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'ye eş zamanı operasyon! 17 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 24.01.2023 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
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Son dakika: İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ’ye eş zamanı operasyon! 17 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 3 ilde 24 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında 'mahrem sorumlu' denilen hücre sorumlularının da bulunduğu şüphelilerin, YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edildi.

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