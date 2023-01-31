FETÖ algısı kötü Türkçesiyle birlikte elinde patlayan Şirin Payzın mutabakatı FETÖ iltisaklı Yüksel Taşkın’a yorumlattı: HDP için madde ekledik

6'lı masanın mutabakat metnini açıklaması üzerine CHP yandaşı Halk TV sunucusu Şirin Payzın kötü Türkçesiyle FETÖ üzerinden algı operasyonuna girişti.



Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Payzın, söz konusu mutabakat metninin özetinin "Fetullahçılarla el ele verip çökertilen devletin yeniden inşaası" olarak yorumladı.

"6'LI MASA FETÖ İLE EL ELE VERİYOR" ALGISI UYANDIRINCA GERİ VİTES YAPTI

Bu paylaşım, "6'lı masa bileşenleri FETÖ ile kol kola girip istikamet alıyor" algısı uyandırınca Şirin Payzın kendi mahallesinde topa tutuldu. Payzın gelen tepkiler üzerine geri vites yaptı.

FETÖ ÜZERİNDEN ALGI YAPAN PAYZIN MUTABAKATI FETÖ İLTİSAKLI İSME YORUMLATTI

Öte yandan kötü Türkçesiyle FETÖ üzerinden algı yapan Şirin Payzın'ın 6'lı masanın mutakabat metnini FETÖ iltisaklı bir isim olan CHP'li Yüksel Taşkın ile konuşması ise manidar bir detay olarak karışımıza çıktı.

YÜKSEL TAŞKIN KİMDİR?

Bilindiği üzere Yüksel Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi olan Taraf'ın yazarı idi. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi.



Taşkın, Pensilvanya güdümündeki FETÖ'cülerin program yaptığı KHK TV isimli YouTube kanalına konuk olarak haşhaşilere iade-i itibar çalışmalarında boy göstermişti.

HDP İÇİN MADDE EKLEDİK İTİRAFI

Aynı Yüksel Taşkın, masanın gölge ortağı HDP'ye selam çaktı ve 6'lı masanın mutabakat metnindeki "dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatmanın zorlaştırılması, barajın %3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi" gibi maddelerin HDP için eklendiğini itiraf etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Halk TV yayınında şu ifadeleri kullandı;



Bazıları diyor ki metinde Kürt yok, HDP yok... Herkes böyle spesifik bir yerden bakmaya çalışıyor. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatmanın zorlaştırılması, barajın %3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi... Aslında temel hak ve özgürlükler ile ilgili ciddi şeyler var.