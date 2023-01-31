İstanbul'da kar yağışı başladı: Sokaklar beyaza büründü
İstanbul'da günledir uyarısı yapılan kar yağışı başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde özellikle Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sultangazi, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde etkili olan kar yağışı yol kenarları ve park halindeki araçları beyaza bürüdü.
İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kentin bazı ilçelerinde lapa lapa kar yağarken, belediye ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı.
BİRÇOK İLÇEDE ETKİLİ OLDU
İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle yol kenarları ve park halindeki araçlar beyaza büründü.
Özellikle Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sultangazi, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde görülen kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri de tedbirlerini artırdı. Kar yağışı kentin birçok ilçesinde etkisini sürdürüyor.
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