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İstanbul'da kar yağışı başladı: Sokaklar beyaza büründü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2023 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
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İstanbul’da kar yağışı başladı: Sokaklar beyaza büründü

İstanbul'da günledir uyarısı yapılan kar yağışı başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde özellikle Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sultangazi, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde etkili olan kar yağışı yol kenarları ve park halindeki araçları beyaza bürüdü.

İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kentin bazı ilçelerinde lapa lapa kar yağarken, belediye ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı.

BİRÇOK İLÇEDE ETKİLİ OLDU

İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle yol kenarları ve park halindeki araçlar beyaza büründü.

Özellikle Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sultangazi, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde görülen kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri de tedbirlerini artırdı. Kar yağışı kentin birçok ilçesinde etkisini sürdürüyor.

İstanbul beyaza bürünüyor!
İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

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