28 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri LAPA LAPA GELİYOR! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı son dakika tarih verdi! Güncel hava durumu raporu

LAPA LAPA GELİYOR! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı son dakika tarih verdi! Güncel hava durumu raporu

Yurt genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başlarken, bazı illerde de kar yağışı görülmeye başlandı. Ankara'ya yılın ilk karı düşerken, 5 günlük hava durumu raporunda yağışların devam edeceği kaydedildi. Ankara kar yağışı sonrası en çok merak edilenler arasında İstanbul yer aldı. İstanbul'a kar yağışının gelip gelmeyeceği merak edilirken, konu hakkında uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.01.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 10:57
  • 1
  • 12
LAPA LAPA GELİYOR! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı son dakika tarih verdi! Güncel hava durumu raporu

"İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu raporunu takip eden vatandaşlar, İstanbul'a kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Türkiye yağışlı hava sistemi altına girerken, Ankara'da da kar yağışı görülmeye başlandı. Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrası İstanbul'a kar yağışı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji güncel hava durumu raporu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
LAPA LAPA GELİYOR! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı son dakika tarih verdi! Güncel hava durumu raporu

O İLLER İÇİN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Ocak tarihli hava durumu raporunda, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının, 28 Ocak 2023 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm.), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı duyuruldu.

  • 3
  • 12
LAPA LAPA GELİYOR! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı son dakika tarih verdi! Güncel hava durumu raporu

Kuvvetli kar yağışlarının 29 Ocak 2023 Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

  • 4
  • 12
LAPA LAPA GELİYOR! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı son dakika tarih verdi! Güncel hava durumu raporu

YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

  • 5
  • 12
LAPA LAPA GELİYOR! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı son dakika tarih verdi! Güncel hava durumu raporu

Yağışların, Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bilecik, Kayseri, Sivas, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.