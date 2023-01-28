LAPA LAPA GELİYOR! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı son dakika tarih verdi! Güncel hava durumu raporu

"İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu raporunu takip eden vatandaşlar, İstanbul'a kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Türkiye yağışlı hava sistemi altına girerken, Ankara'da da kar yağışı görülmeye başlandı. Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrası İstanbul'a kar yağışı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji güncel hava durumu raporu...