28 Ocak 2023, Cumartesi
LAPA LAPA GELİYOR! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı son dakika tarih verdi! Güncel hava durumu raporu
Yurt genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başlarken, bazı illerde de kar yağışı görülmeye başlandı. Ankara'ya yılın ilk karı düşerken, 5 günlük hava durumu raporunda yağışların devam edeceği kaydedildi. Ankara kar yağışı sonrası en çok merak edilenler arasında İstanbul yer aldı. İstanbul'a kar yağışının gelip gelmeyeceği merak edilirken, konu hakkında uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 28.01.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 10:57
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