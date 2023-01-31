01 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İnternet siteleri için flaş karar! Basın İlan Kurumu reklam ve ilanları artık yayınlanabilecek! Kritik karar Resmi Gazete'de

İnternet siteleri için flaş karar! Basın İlan Kurumu reklam ve ilanları artık yayınlanabilecek! Kritik karar Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2023 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
ABONE OL
İnternet siteleri için flaş karar! Basın İlan Kurumu reklam ve ilanları artık yayınlanabilecek! Kritik karar Resmi Gazete’de

Basın İlan Kurumu'nun (BİK), gazete ve dergilere yönelik hükümler içeren Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde değişiklikleri öngören yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre internet haber siteleri 1 Nisan 2023'ten itibaren BİK'e ait resmi ilan ve reklamları yayımlaması bekleniyor.

Basın İlan Kurumu'nun (BİK), gazete ve dergilere yönelik hükümler içeren Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde değişiklikleri öngören yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

NE OLMUŞTU?

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul, süreli yayın kapsamına alınan internet haber sitelerinin 1 Nisan 2023'ten itibaren resmi ilan ve reklam yayımlamasını öngören yönetmeliği görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağrıldı.

ÇOK SAYIDA GÖRÜŞ ALINDI

Resmi ilan ve reklamların yayımlanacağı mecralar arasına internet haber sitelerinin dahil edilmesini öngören kanun değişikliği teklifi hazırlıklarına başlandığı Eylül 2021'den itibaren yönetmelik taslağı üzerinde çalışan BİK, teklifin TBMM'de kabul edilmesinin ardından gazeteler, internet haber siteleri, meslek örgütleri, akademisyenler, bilişim ve yazılım uzmanları gibi birçok farklı kesimle görüşme yaptı.

FİYAT TARİFESİ BELİRLENECEK

BİK Genel Kurulu, internet haber sitelerini kapsayacak şekilde genişletilen Resmi İlan Fiyat Tarifesi'ni de karara bağlayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA