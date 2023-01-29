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İstanbul beyaza bürünüyor ❄️Meteoroloji'den 61 ile yoğun kar yağışı uyarısı ⛄ Hangi illere kar yağacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
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İstanbul beyaza bürünüyor ❄️Meteoroloji’den 61 ile yoğun kar yağışı uyarısı ⛄ Hangi illere kar yağacak?

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken tüm yurtta kurak geçen ocak ayının ardından beklenen yağışlar ülke genelinde başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, 61 ile kar yağışı uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Ocak ayının bitmesine sayılı günler kala mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk havaya bıraktı. Kar yağışı birçok ilde etkili olmaya başlarken, meteorolojiden yeni uyarılar geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Bitlis ve Iğdır çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklık değerlerinin ise Ankara'da 8, İstanbul'da 7, İzmir'de 14 derece civarında olması tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Kar yağışı Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe sınırları içinde kalan Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.

Yağışla çevredeki evlerin çatıları ve arabaların üstü karla kaplandı.

Ayrıca, Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kalan Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da da karla karışık yağmur ile zaman zaman kar yağışı görülmeye başlandı.

Öte yandan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde güzel manzaralar oluştururken, yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

61 İLE KAR UYARISI! HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?

Meteoroloji`nin açıklamasına göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek. Hafta boyunca kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İşte bu hafta kar yağışı beklenen iller:

ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, AĞRI, AKSARAY, AMASYA, ANKARA, ARDAHAN, ARTVİN, BALIKESİR, BARTIN, BATMAN, BAYBURT, BİLECİK, BİNGÖL, BİTLİS, BOLU, BURDUR, BURSA, ÇANKIRI, ÇORUM, DİYARBAKIR, DÜZCE,

EDİRNE, ELAZIĞ, ERZİNCAN, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GAZİANTEP, GÜMÜŞHANE, HAKKARİ, IĞDIR, ISPARTA,

KAHRAMANMARAŞ, KARABÜK, KARAMAN, KARS, KASTAMONU, KAYSERİ, KIRIKKALE, KIRKLARELİ, KIRŞEHİR, KOCAELİ,

KONYA, KÜTAHYA, MALATYA, MARDİN, MUŞ, NEVŞEHİR, NİĞDE, SAKARYA, SİİRT, SİNOP, SİVAS,

ŞIRNAK, TOKAT, TUNCELİ, UŞAK, VAN, YALOVA, YOZGAT, ZONGULDAK

KIŞA KESKİN BİR GİRİŞ YAPIYORUZ

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten radar görüntüsü paylaşarak, "Kar yağışları yeni başladı. Kışa keskin bir giriş yapıyoruz. Kar örtüsü almayan yerler de kısa zaman içerisinde alacaklar. Türkiye'ye Kış geliyor. Şubat ayı kar, buzlanma ve fırtınalarla başlıyor. 10 günlük beklenen kar örtüsü miktarı giderek artıyor. Özellikle Anadolu bol miktarda kar yağışı alacak. İstanbul için kar miktarı her güncelleme artacak. Değerler cm'dir.

- 40 DERECELER OLACAK

İstanbul'da pazar akşam ile pazartesi öğlen arası hafif kar yağışları bekleniyor. Sıkı giyinilmeli. Soğuklar uzun süre kalıcı. İstanbul ve Bursa mutlaka örtülük kar alacak. Az kaldı. İstanbul'da kar yağarken gök gürültüleri bile duyulacak çünkü 5.500 metre yukarısında -40 dereceler olacak. İstanbul'da kar ihtimali yüzde 84'e yükseldi. Hafif bir kar. Kuzey ilçeler daha şanslı.

O TARİHLERE DİKKAT

Anadolu'ya ardı ardına gelecek kar yağışları herkesi mutlu edecekken, sonradan afete dönüşmemesi için tedbirli olunmalı. Değişime açık olmakla birlikte, 5 ve 6 Şubat'ta İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Kahramanmaraş tarafı ağır bir kar alabilir. Doğu'da yollar kapanabilir.

KALIN BİR KAR TABAKASI OLACAK

10 gün sonra Ülkemize bakış. Ülke genelinde yerde kalın bir kar tabakası olacak. Değerler cm'dir. Ankara'da 30 ila 40 cm kar örtüsü bekleniyor. İstanbul da, Bursa da örtü alacak. İstanbul'un alacağı kar dek mekanizması ile olduğu için örtü miktarı gün yaklaştıkça artacak." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN O İLÇELERİ...

Hava Forum ise sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda İstanbul'un bazı ilçelerine kar yağacağını duyurdu.

İşte yapılan o paylaşım: Pazar akşamı ve Pazartesi sabahı arası İstanbul'da Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Üsküdar (Çamlıca), Kartal (Aydos), Ataşehir (Kayışdağı) gibi rakımı 150 metre ve üzeri yerlerde mevsimin ilk kar tanelerini görebiliriz. Seyirlik heyecanlandırabilir.

4 ŞUBAT SONRASINA DİKKAT

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a asıl kar yağışı için 4 şubata dikkat çekti.

Prof. Dr. Şen, "İstanbul bugün bulutlu sıcaklık 6-7 derece. Pazartesi, Salı yağmurlu. İstanbul'un Anadolu yakasının yüksekleri salı gecesi ve çarşamba hafif karla karışık yağmur alabilir. Perşembe sıcaklık 10 derecenin üzerine çıkıyor. Şubat'ın 4'ünden sonra gelecek sistemde İstanbul kar alır görünüyor değişmez ise" dedi.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, yoğun kar yağışı için uyarılarda bulundu. İşte yeni haftada hava durumu

30 OCAK PAZARTESİ

31 OCAK SALI

1 ŞUBAT ÇARŞAMBA

2 ŞUBAT PERŞEMBE

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Bilecik çevreleri ile Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kersimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

İSTANBUL °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile gece saatlerinde Uşak çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 10°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 16°C

Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, güney ve doğusu ile akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu, zamanla hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar, Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Bitlis ve Iğdır çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu, bu sabah saatleri ile akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu,

İstanbul karla buluştu İSTANBUL KARLA BULUŞTU

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