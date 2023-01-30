30 Ocak 2023, Pazartesi
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Van'da FETÖ/PDY operasyonu: 10 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

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Giriş Tarihi: 30.01.2023 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
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Van’da FETÖ/PDY operasyonu: 10 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ediyor. Van'da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 10 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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