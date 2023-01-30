TBMM TV CANLI İZLE: 📺 30 Ocak EYT Meclis görüşmeleri canlı hangi kanalda, nereden izlenir?

ÇALIŞMAYANLAR TAHSİS TALEBİ YAPACAK

4- Yasa çıktığında herhangi bir işte çalışmayanlar SGK'ya tahsis talebi için başvuracak. E-devlet üzerinden ya da tahsis talep formu doldurularak iadeli taahhütlü posta yoluyla başvurulabilir.

ÇALIŞANLAR SGK'DAN YAZI ALACAK

5- EYT kapsamında emekli olacakların öncelikle işten ayrılması gerekiyor. Bunun için SGK'dan "emeklilik hakkı" yazısı alması gerekiyor. Çalışanlar bu yazıyı işverene teslim edecek.