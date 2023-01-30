Çelişkiler ittifakı! Daha birbirlerinden haberleri yok! CHP ile İYİ Parti arasında şimdi de 13 Şubat gerginliği

BÖYLE BİR TARİH BİLGİSİ MEVCUT DEĞİL

Tüm bu gelişmeler yaşanırken henüz belirli olmayan adayın açıklanacağı tarihe ilişkin CHP'yi adeta yalanlayan bir açıklama da İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi.

Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağına yönelik sözlerine ilişkin "Son açıklanan altılı masa toplantısındaki bildiride konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirileceği bilgisi mevcut ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil. Prosedür olarak şunun altını çizmem lazım, 13 Şubat öncesinde liderler arasında bir görüşme trafiği olacak." ifadelerini kullandı.