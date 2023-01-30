30 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Çelişkiler ittifakı! Daha birbirlerinden haberleri yok! CHP ile İYİ Parti arasında şimdi de 13 Şubat gerginliği

Çelişkiler ittifakı! Daha birbirlerinden haberleri yok! CHP ile İYİ Parti arasında şimdi de 13 Şubat gerginliği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2023 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
ABONE OL
Çelişkiler ittifakı! Daha birbirlerinden haberleri yok! CHP ile İYİ Parti arasında şimdi de 13 Şubat gerginliği

Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık savaşları giderek tırmanırken ittifak içinde şimdi de adayın ne zaman açıklanacağına yönelik yeni bir kriz patlak verdi. CHP'nin adaylığın açıklanacağı tarih olarak ortaya attığı 13 Şubat gündemdeki yerini korurken İYİ Parti'den üst üste açıklamalar geldi. CHP'li Özgür Özel'in "13 Şubat tarihinde adayın belirlenmesini bekliyoruz" açıklamasının ardından İYİ Partili isimler bu tarihte bir açıklamanın olmayacağını belirtti. Konuya ilişkin son açıklama İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan gelirken Zorlu "Son açıklanan altılı masa toplantısındaki bildiride konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirileceği bilgisi mevcut ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil." ifadelerini kullandı.

2023 seçimleri yaklaşırken Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi her geçen gün büyürken ittifakta adayın kim olacağı halen netlik kazanmadı.

ŞİMDİ DE TARİH KRİZİ

Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak kendisini ön plana atmasına karşılık, Meral Akşener'in "kazanacak aday" kartını kullanarak İmamoğlu'nu ön plana çıkarma çabaları sıcaklığını korurken ittifakta şimdi de adayın açıklanacağı tarihe ilişkin yeni bir kriz patlak verdi.

ÖZGÜR ÖZEL: 13 ŞUBAT'TA AÇIKLANMASINI BEKLİYORUZ

Sürekli toplantılar düzenleyen ancak adayın ismi konusunda hala bir adım atamayan altılı masada artık gözler 12. toplantıya çevrilirken toplantının içeriğine ilişkin açıklama CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Özel açıklamasında, "13 Şubat'ta adayın belirlenmek üzere liderlerin toplanacakları Sayın Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacakları artık biliniyor. 13 Şubat tarihinde adayın belirlenmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

İYİ PARTİLİ İSİMDEN JET YANIT: "13 ŞUBAT'TA BİR İSMİN ÇIKACAĞINI ÖNGÖRMÜYORUM"

Özgür Özel'in '13 Şubat' tarihine ilişkin yaptığı çıkışı katıldığı canlı yayında değerlendiren İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum" açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU İYİ PARTİYİ YALANLADI: ADAYLIĞI İÇİN TARİH VERDİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta belirleneceğini duyurdu.

CHP "4 ŞUBAT" DEMİŞTİ

Öte yandan geride bıraktığımız gün CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik de 4 Şubat 2023'ü işaret eden bir paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmişti.

BÖYLE BİR TARİH BİLGİSİ MEVCUT DEĞİL

Tüm bu gelişmeler yaşanırken henüz belirli olmayan adayın açıklanacağı tarihe ilişkin CHP'yi adeta yalanlayan bir açıklama da İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi.

Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağına yönelik sözlerine ilişkin "Son açıklanan altılı masa toplantısındaki bildiride konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirileceği bilgisi mevcut ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil. Prosedür olarak şunun altını çizmem lazım, 13 Şubat öncesinde liderler arasında bir görüşme trafiği olacak." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce’den CHP ve 6’lı masaya salvolar
İşte 6’lı masanın skandal ötesi ortak mutabakat metni
6’lı masanın mutabakat metni Gültekin Uysal’ı uyuttu!
İttifakta yeni kriz! Paralel masa...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA