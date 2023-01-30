Van'da deprem mi oldu? 30 Ocak az önce deprem nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD KANDİLLİ SON DAKİKA
Son dakika haberleri... Van'da deprem mi oldu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Türkiye İran sınır bölgesinde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Peki Van'da deprem mi oldu? 30 Ocak az önce deprem nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? İşte 30 Ocak Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler...
Türkiye İran sınır bölgesinde 3,6 şiddetinde deprem meydana gelmesinin hemen ardından arama motorlarında "Van'da deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede oldu?" soruları araştırılmaya başlandı. Peki Van'da deprem mi oldu? 30 Ocak az önce deprem nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? İşte konuya ilişkin detaylar...
VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?
Türkiye İran sınır bölgesinde 3,6 şiddetinde meydana gelen deprem Van'ın sınır bölgelerinde hissedildi.
30 OCAK PAZARTESİ SON DEPREMLER
2023.01.30 21:11:39 38.8363 44.5970 5.9 -.- 3.5 3.6 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2023.01.30 20:51:57 40.7955 30.9868 4.4 -.- 1.6 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)
2023.01.30 19:20:27 38.5225 44.8190 5.0 -.- 3.1 3.3 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2023.01.30 19:13:38 35.6618 28.5848 10.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2023.01.30 19:06:58 38.5350 44.8598 5.0 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2023.01.30 18:06:49 40.7820 30.9570 5.0 -.- 1.4 -.- YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE)
2023.01.30 15:32:30 35.2783 24.3287 13.4 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2023.01.30 15:22:43 37.3758 29.5832 5.8 -.- 1.8 -.- DODURGALAR-ACIPAYAM (DENIZLI)
2023.01.30 15:17:34 37.0738 28.4052 18.9 -.- 1.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
2023.01.30 15:10:36 39.6305 44.5118 5.0 -.- 2.6 -.- GUNGOREN-DOGUBAYAZIT (AGRI)
2023.01.30 14:41:35 34.9977 24.4988 2.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2023.01.30 13:45:19 38.8980 26.6812 5.6 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2023.01.30 13:14:04 40.8080 30.9613 4.6 -.- 3.3 3.2 YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE)
2023.01.30 12:35:31 37.3025 31.9615 0.0 -.- 2.0 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA)
2023.01.30 12:12:00 36.2245 33.7148 0.0 -.- 1.6 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
2023.01.30 12:03:39 37.5622 40.6270 8.3 -.- 1.8 -.- ASAGIOCAK-MAZIDAGI (MARDIN)
2023.01.30 10:59:57 40.0017 32.4310 5.4 -.- 1.8 -.- AYAS (ANKARA)
2023.01.30 10:17:55 35.9225 31.8543 18.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2023.01.30 10:00:29 39.5673 44.5958 4.8 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2023.01.30 09:54:04 39.0242 27.1148 12.8 -.- 1.6 -.- BOZKOY-BERGAMA (IZMIR)
2023.01.30 09:31:19 40.8250 31.1518 19.1 -.- 1.4 -.- DUZCE
2023.01.30 08:16:45 36.1125 36.2722 5.0 -.- 1.6 -.- TOKACLI-ALTINOZU (HATAY)
2023.01.30 07:51:20 38.4465 26.9775 9.0 -.- 1.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.01.30 07:27:15 37.9435 26.6663 11.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
2023.01.30 07:22:36 38.8640 43.5472 1.5 -.- 2.0 -.- BAGDASAN-(VAN)
2023.01.30 06:22:53 34.8738 24.9468 3.1 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2023.01.30 06:19:29 34.8875 24.9477 14.0 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2023.01.30 06:18:01 40.8173 30.9773 10.3 -.- 1.1 -.- ELMACIK-GUMUSOVA (DUZCE)
2023.01.30 05:57:19 35.8347 28.6180 15.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2023.01.30 04:19:23 36.2902 28.2290 5.4 -.- 1.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
2023.01.30 03:53:46 40.5252 27.1870 7.6 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI
2023.01.30 03:44:20 39.4337 37.2357 2.6 -.- 2.3 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
2023.01.30 03:43:05 34.3600 24.7215 4.2 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2023.01.30 03:06:02 38.5738 44.8710 5.0 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2023.01.30 03:00:40 39.9213 41.9472 5.1 -.- 1.4 -.- SOGUKSU-KOPRUKOY (ERZURUM)
2023.01.30 02:21:44 37.7893 35.4737 8.6 -.- 1.5 -.- CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI)
2023.01.30 02:09:16 37.0920 28.4383 9.1 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA)
2023.01.30 01:52:24 40.3880 27.4247 13.9 -.- 1.7 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE)
2023.01.30 01:41:35 37.0693 28.4105 10.2 -.- 1.6 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
2023.01.30 01:19:19 35.6945 28.6328 19.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2023.01.30 01:09:50 37.0290 28.4890 4.8 -.- 1.7 -.- ORNEKKOY-ULA (MUGLA)
2023.01.30 01:00:18 38.5508 44.7402 5.0 -.- 3.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2023.01.30 00:49:10 38.7087 30.5783 5.9 -.- 2.0 -.- SULUN-(AFYONKARAHISAR)
2023.01.30 00:45:47 40.3688 27.4687 3.7 -.- 1.5 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE)
2023.01.30 00:36:59 37.1250 28.4712 13.2 -.- 1.3 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
2023.01.30 00:27:47 37.1252 28.4703 11.8 -.- 1.9 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
2023.01.30 00:10:03 40.3583 27.4347 7.9 -.- 2.5 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE)
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