Van’da deprem mi oldu? 30 Ocak az önce deprem nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD KANDİLLİ SON DAKİKA

Türkiye İran sınır bölgesinde 3,6 şiddetinde deprem meydana gelmesinin hemen ardından arama motorlarında "Van'da deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede oldu?" soruları araştırılmaya başlandı. Peki Van'da deprem mi oldu? 30 Ocak az önce deprem nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? İşte konuya ilişkin detaylar...