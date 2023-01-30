Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Artık her yerde ara buluculuk yapılamayacak





'GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR'

Adli yargıdaki hukuk davalarında da kademe kademe ara buluculuğa geçileceğini belirten Bozdağ, "'7'nci Yargı Paketi'nde kirayla komşuluk hukukuyla kat mülkiyeti ortaklığın giderilmesiyle ilgili dosyaları ara buluculuğa gönderen değişiklikler yapıyoruz. Seçimden sonra atacağımız adımlarla hukuk alanındaki ihtilafları kademe kademe önce ara buluculuğa, ara buluculukta çözülemezse yargıya sunacak bir mekanizmayı oluşturma konusunda kararlıyız. İnşallah diğer alanlarda da bu başarıyı elde ettiğimizde mahkemelerin üzerindeki iş yükü azalacak ve kararlarındaki isabet yükselecek ve vatandaşımızın yargıdan memnuniyeti de artacaktır. Geciken adalet, adalet değildir. Adaletin vaktinde tecellisi elbette hukuk ve hukukla ilgili her türlü enstrümanın doğru, vaktinde ve yerinde kullanılmasıyla mümkündür. Bunun için de biz, alternatif çözüm yöntemlerini hem artırmayı hem de etkinleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.