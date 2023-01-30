1,5 milyon liralık 'ÖTV muafiyetli araç' vurgunu! Amasya merkezli 3 ilde operasyon: 5 gözaltı
Amasya merkezli 3 ilde, sahte ÖTV muafiyetli araç satış sözleşmesi düzenleyerek 1 milyon 585 bin liralık vurgun yaptığı belirlenen 5 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.
Amasya'da yaşayan Bahattin İ., 9 Ocak'ta, ÖTV muafiyetli araç satın almak için sosyal medyadan tanışıp, araç filosuna ait internet sitesi bulunan kişinin hesabına 400 bin TL yolladı. Para gönderdiği kişiye daha sonra ulaşamayan Bahattin İ., durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan polis, Düzce ve Şanlıurfa'da da aynı yöntem ile dolandırıcılık yapıldığını belirledi.
Şüphelilerin, araç filo bayilerini taklit ederek internet sitesi kurdukları, yabancı uyruklu kişilerin ismi ile çıkarılmış mobil hatlar üzerinden irtibata geçtikleri ve sahte ÖTV muafiyetli araç satış sözleşmesi düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.
LÜKS HAYAT YAŞIYORLARMIŞ
Kimlikleri saptanan ve ülke genelinde toplam 1 milyon 585 bin liralık vurgun yaptıkları belirlenen 5 şüphelinin yakalanması için Amasya merkezli İstanbul ve Kayseri'de operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda Tufan Eray A., Hüseyin E., İrem T., Habip T. ve Raif Uğur T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 8 telefon, 18 SIM kart, 12 SIM kart kutusu, 11 USB bellek, 25 banka kartı, yaklaşık 11 bin euro, 10 ziynet eşyası, 42 uyuşturucu hap niteliği taşıyan madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Suçtan elde ettikleri kazançla lüks yaşam sürdükleri de tespit edilen şüpheliler, sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet açıklaması: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak? Takvim açıklandı mı?
- Beşiktaş- Karagümrük maçı ne zaman? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig 22. hafta maç programı!
- 2023 AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sorgulama ekranı...
- EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI: 2023 EYT'de prim gün sayısı kaç? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Emeklilik başvuruları...
- Şubat ayı KYK bursu yattı mı? 2023 Şubat KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? GSB ödeme takvimi
- İOKBS burs ödemeleri hangi illerde yattı? PYBS burs ödemeleri ne zaman yatacak 2023?
- FED faiz toplantısı ne zaman 2023? FED faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? OCAK 2023 FED faiz beklentisi!
- Başvuru için PTT'ye gidenlere müjde ansızın geldi! Online da olacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: 65 yaş aylığı, evde bakım...
- Borç yapılandırma ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? 2023 borç yapılandırma paketinden kimler yararlanacak? Trafik cezaları, vergi borçları, KYK...
- Gelinim Mutfakta ARA FİNAL! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim kazandı? Büyük ödül 30 ALTIN BİLEZİK!
- EYT'de emeklilik tablosu netleşti! 1999-2000-2008 sigorta ve 50-51-52-53 yaş için EYT fırsatı! 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik, staj sigortası...
- EYT KANUN TEKLİFİ METNİ: 30 Ocak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT açıklaması ne dedi?