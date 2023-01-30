1,5 milyon liralık ’ÖTV muafiyetli araç’ vurgunu! Amasya merkezli 3 ilde operasyon: 5 gözaltı

Amasya'da yaşayan Bahattin İ., 9 Ocak'ta, ÖTV muafiyetli araç satın almak için sosyal medyadan tanışıp, araç filosuna ait internet sitesi bulunan kişinin hesabına 400 bin TL yolladı. Para gönderdiği kişiye daha sonra ulaşamayan Bahattin İ., durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan polis, Düzce ve Şanlıurfa'da da aynı yöntem ile dolandırıcılık yapıldığını belirledi.