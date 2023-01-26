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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na YSK yanıtı

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Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na YSK yanıtı

Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı YSK açıklamalarına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ cevap verdi. Bozdağ açıklamasında "YSK en güvenilir kurumlar arasında gelir yüz akıdır. Seçimleri siyasi partiler yapar YSK organize eder. Seçim Kanunu’na göre hile hurda yapılması imkansızdır. Başarısızlığa şimdiden bahane arıyorlar. YSK'ya yapılan saldırılar haksızlık. Kılıçdaroğlu YSK'nın yapısının nasıl olduğundan da haberdar değil.” dedi.

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