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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Bir yılda 138 bin 445 siber saldırı engellendi

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Giriş Tarihi: 29.01.2023
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Bir yılda 138 bin 445 siber saldırı engellendi

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, siber güvenlik çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, 2022 yılında toplam 138 bin 445 siber saldırının engellendiğini belirtti.

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