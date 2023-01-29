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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan çevre temizliği konusunda kamu spotu paylaşımı

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Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan çevre temizliği konusunda kamu spotu paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, doğaya çöp atılmaması uyarısının yapıldığı "Atma" adlı kamu spotunu paylaştı.

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