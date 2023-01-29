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Ehliyet affı 2023 Meclis'e ne zaman gelecek? Ehliyet affı son dakika açıklaması geldi mi? Alkollü araç kullanımı, hız aşımı...

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Giriş Tarihi: 29.01.2023
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Ehliyet affı 2023 Meclis’e ne zaman gelecek? Ehliyet affı son dakika açıklaması geldi mi? Alkollü araç kullanımı, hız aşımı...

"Ehliyet affı 2023 Meclis'e ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında ehliyet affı bekleyenler için müjde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Çeşitli nedenlerden dolayı ehliyetine el konulan milyonlarca kişi af düzenlemesinin ne zaman yasalaşacağını merak ediyor. Peki, Ehliyet affı 2023 Meclis'e ne zaman gelecek? Ehliyet affı son dakika açıklaması geldi mi? Alkollü araç kullanımı, hız aşımı...

"Ehliyet affı 2023 Meclis'e ne zaman gelecek? Ehliyet affı son dakika açıklaması geldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında yapıldı. Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek. Ancak ehliyet affı tüm cezaları kapsamıyor. Peki, ehliyet affı 2023 Meclis'e ne zaman gelecek? Ehliyet affı son dakika açıklaması geldi mi? Alkollü araç kullanımı, hız aşımı...

EHLİYET AFFI HANGİ CEZALARI KAPSAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak tarihli Kabine toplantısı ardından ehliyet affına dair şu açıklamayı yaptı:

''Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak."

EHLİYET AFFI MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Öncelikle şunu belirtelim ki ehliyet affının Meclis'e ne zaman geleceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi beklenmektedir. Gelişmeleri ahbaer.com.tr'den takip edebilirisiniz.

TRAFİK CEZA PUANI NEDİR?

Karayolları Trafik Kanun'un suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir.

EHLİYETİMİ NASIL GERİ ALABİLİRİM?

Trafik kurallarına uymadıkları için ehliyetlerine el konulan kişiler sürücü belgelerini geri alabilmek için el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne alıkoyma süresinin bittiği tarihten itibaren dilekçe ile başvuruda bulunarak geri alabilirler.

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