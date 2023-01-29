"Ehliyet affı 2023 Meclis'e ne zaman gelecek? Ehliyet affı son dakika açıklaması geldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında yapıldı. Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek. Ancak ehliyet affı tüm cezaları kapsamıyor. Peki, ehliyet affı 2023 Meclis'e ne zaman gelecek? Ehliyet affı son dakika açıklaması geldi mi? Alkollü araç kullanımı, hız aşımı...