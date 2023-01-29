Meral Akşener’e istifa şoku! AK Parti’ye geçti

İbrahim Dişli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, AK Parti Teşkilat Genel Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci ve AK Partili eski Milletvekili Metin Külünk'e teşekkür etti.

BİRİNCİ: ŞANLIURFA TEŞKİLATI ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜ

AK Partili Birinci de "Şanlıurfa İyi Parti İl Başkanlığı yönetiminden, partimize katılım sağlayan, İbrahim Dişli Bey'i ve tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Süreçte istişarelerde bulunduk, doğru olan kararı verdiler. Şanlıurfa teşkilatı şimdi daha güçlü" dedi.