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Meral Akşener'e istifa şoku! AK Parti'ye geçti

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Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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Meral Akşener’e istifa şoku! AK Parti’ye geçti

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı yönetimi istifa ederek AK Parti'ye geçti. İstifa kararının Akşener'in kente yaptığı ziyaretin hemen bir hafta sonrasında gelmesi ise dikkati çekmişti.

İYİ Parti'de İbrahim Dişli başta olmak üzere, Şanlıurfa İl Başkanlığı yönetimi partiden istifa edip AK Parti'ye geçti.

İbrahim Dişli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, AK Parti Teşkilat Genel Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci ve AK Partili eski Milletvekili Metin Külünk'e teşekkür etti.

BİRİNCİ: ŞANLIURFA TEŞKİLATI ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜ

AK Partili Birinci de "Şanlıurfa İyi Parti İl Başkanlığı yönetiminden, partimize katılım sağlayan, İbrahim Dişli Bey'i ve tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Süreçte istişarelerde bulunduk, doğru olan kararı verdiler. Şanlıurfa teşkilatı şimdi daha güçlü" dedi.

AKŞENER'İN ZİYARETİNİN ÜZERİNDEN HENÜZ BİR HAFTA GEÇTİ

Şanlıurfa il yönetimindeki istifa, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kenti ziyaretinin üzerinden bir hafta geçmeden gerçekleşti.

Akşener, geçtiğimiz hafta kente gelmiş, partisinin il kongresine katılmıştı. İYİ Parti liderinin Şanlıurfa ziyaretinin halk tarafından ilgiyle karşılanmadığı da gündeme gelmişti.

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