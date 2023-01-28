CHP HDP’ye diyetini ödüyor! Tunç Soyer’in gizli toplantısı ortaya çıktı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan HDP kapatma davasında siyasi yasaklılar listesinde de adı bulunan Parım, katıldığı HDP Elazığ 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada da "Tek muhatap İmralı'dır" demiş ardından da terörist elebaşı Öcalan için "Sayın" ifadesini kullanmıştı. Soyer'in Parım ve Tiryaki ile yaklaşmakta olan genel seçim öncesi kafa kafaya verip görüşmesi "Acaba Soyer bu sefer hangi HDP'lileri belediyede işe alacak?" yorumlarına neden oldu.