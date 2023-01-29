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CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! Arsaları eşleri adına kaydettirdikleri iddia edildi

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 29.01.2023
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CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! Arsaları eşleri adına kaydettirdikleri iddia edildi

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, göreve geldikten bir süre sonra, “Bizde pis işler olmaz, işini bilen kadroyla çalışıyorum, işler tıkır tıkır işliyor” demişti. Belediyede, Genel Sekreter, Başdanışman ile Daire Başkanın 'tarla olarak geçen ikişer arsayı kapatarak, eşleri adına kaydettirdikleri' iddiaları ortaya çıktı.

İşçi kıyımı, yandaşa kıyak ihale ve aynı firmalara doğrudan alımlarla gündemden düşmeyen CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesinde, Genel Sekreter Olcay Tok ve MESKİ Başdanışmanı Ertan Liman ile Ulaşım Daire Başkanı Ersan Topçuoğlu'nun Mezitli'de tarla olarak geçen ikişer arsayı kapatarak, eşleri adına kaydettirdikleri iddiaları ortaya çıktı.

Mersin'in ilçesi Mezitli Kaleburnu'nda bulunan söz konusu arazilerin oldukça değerli olduğu ve tarla olarak görünürken, imar tadilatı ile konut ticari alana çevirme planları olduğu da yine iddialar arasında.

Buna göre eşlere yapılan kıyak arsalar;

Mezitli Kaleburnu (Cemilli) 122 Ada 2 Parsel Tarla. 573.76 metre. Edinim tarihi 20.04.2022, 122 Ada 1 Parsel Tarla. 2576.66 metre. Edinim tarihi 14.02.2022

122 Ada 2 Parsel Tarla. 573.76 metre. Edinim tarihi 17.02.2022, 122 Ada 1 Parsel Tarla. 2576.66 metre. Edinim tarihi 14.02.2022

122 Ada 2 Parsel Tarla. 573.76 metre. Edinim tarihi 17.02.2022, 122 Ada 1 Parsel Tarla. 2576.66 metre. Edinim tarihi 14.02.2022

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