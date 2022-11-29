İçişleri Bakanlığı'ndan 'terör iltisaklı personel' açıklaması: Mersin ile Ataşehir Belediyesi dosyaları başsavcılığa teslim edildi
İçişleri Bakanlığı, belediyelerdeki terör iltisaklı personellere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, CHP yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda yapılan tespitler ve elde edilen bilgi ve bulguların yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşıldığını duyurdu. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmaların da çok kısa süre içerisinde tamamlanarak, yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikalinin sağlanacağı vurgulandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde TBMM'de düzenlenen bakanlığın bütçe görüşmeleri sırasında, CHP'li Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'ni işaret ederek terör ile iltisaklı çalışanlara dikkat çekmişti.
Bakan Soylu, ilerleyen günlerde düzenlediği basın toplantısında, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79'unun tamamlandığını duyurmuştu. Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır." demişti.
İçişleri Bakanı, İBB'de işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğunu belirtmişti.
BAKANLIKTAN FLAŞ AÇIKLAMA: DOSYALAR BAŞSAVCILIKTA
Bakanlık, belediyelerdeki terör iltisaklı personellere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, CHP yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda yapılan tespitler ve elde edilen bilgi ve bulguların yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşıldığını duyurdu.
Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmaların da çok kısa süre içerisinde tamamlanarak, yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikalinin sağlanacağı vurgulandı.
"CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINA İNTİKALİ SAĞLANACAKTIR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kurulumuzca, Belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.
Belediyeler ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden her türlü ihbar ve şikâyet titizlikle incelendiği gibi terör faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden tüm iddialar da derhal inceleme ve soruşturma sürecine tabi tutulmaktadır.
İnceleme ve soruşturmalar sonucunda, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı personel tespit edilir ise bu personelin işe alım süreçleri incelenerek, bu konuda elde edilen bilgi ve bulgular müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarıyla yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmektedir.
Bu kapsamda, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda yapılan tespitler ve elde edilen bilgi ve bulgular yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşılmıştır.
İBB'NİN DOSYASI KISA SÜRE İÇİNDE TESLİM EDİLECEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar da çok kısa süre içerisinde tamamlanarak, müfettişlerimizce düzenlenecek tevdi raporları ile elde edilen bilgi ve bulguların yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikali sağlanacaktır.
Terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu tespit edilenlerin isimleri Müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarının içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TÜİK TEFE-TÜFE Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2022 sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? 1. dönem 2. yazılı...
- Nüfus Cüzdanı ile başvurana 1.536 TL maaş bağlanıyor! Süre sınırı yok! Çoğu kişi bilmiyor!
- SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ TAKVİMİ | Süper Lig ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? TFF DUYURDU!
- Emekli zammı ayyuka çıktı! %21.61 zam, refah payı! 2023 Ocak ayı taban-tavan zamlı maaş tablosu! Kümülatif artış...
- 2023'ün en talihli burçları belli oldu! O burçlara piyango vuracak! Ocak ayında paraları ikiye katlanacak!
- Sözleşmeliye kadro son dakika! Sözleşmeli personel kadroya ne zaman alınacak, kimleri kapsıyor? İşte, Bakanlık açıklaması!
- Sağlık Bakanlığı promosyon açıklaması geldi mi, son durum ne? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman?
- İlave tediye Aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu?
- ÇALIŞANLARA 1.000 TL YARDIM! Doğalgaz yardımı nasıl alınır? 2022 doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
- İŞKUR hastanelere personel alımı 2022 başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Esnaf kredi paketi ödemesi ne kadar? 2022 esnaf kredi paketi başvurusu nasıl yapılır? 0,75 FAİZ 60 AY VADE...