Başkan Erdoğan Hollanda’daki Türklere telefonla hitap etti: 14 Mayıs’ta dünyaya çok önemli mesajlar vereceksiniz

SİYASİ KATILIMIN ÖNEMİ VURGULANDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala da Hollanda'da ve Türkiye'de seçimlerin yaklaştığına işaret ederek, oy kullanmanın önemini vurguladı, oy kullanma hakkı olan herkesin bulundukları toplumlara siyasal katılım sağlaması gerektiğini ifade etti.

Ala, Türk toplumunun ihtiyaçlarını dinledikten sonra sorunlara çare bulmak için çalışacaklarını belirterek, "Dile getirdiğiniz her probleminiz bizim için çok kıymetlidir. Onu alıyoruz, devletin ilgili birimiyle görüşüyoruz, değerlendiriyoruz ve çözümler arıyoruz, sonunda Sayın Başkanmıza arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.