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Başkan Erdoğan Hollanda’daki Türklere hitap etti: Tevrat’ı koruyanlar Kur’an’a saygısızlık etti

A Haber
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Giriş: 29.01.2023 09:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'daki Türklere telefondan sesledi. Konuşmasında, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılara tepkisini bir kez daha dile getirdi. Erdoğan, gurbetçilere "Seçimlerde dünyaya gereken dersi vereceksiniz" diye seslendi.
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