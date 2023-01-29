Başkan Erdoğan Hollanda’daki Türklere hitap etti: Tevrat’ı koruyanlar Kur’an’a saygısızlık etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'daki Türklere telefondan sesledi. Konuşmasında, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılara tepkisini bir kez daha dile getirdi. Erdoğan, gurbetçilere "Seçimlerde dünyaya gereken dersi vereceksiniz" diye seslendi.

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