Altılı yine bölündü! İYİ Parti'den CHP'ye 'oyumuz eşit' ayarı: "Küçük partilere oyunuz kadar konuşun" mesajı

Geride kalan gün 11'inci kez bir araya gelen ve adaylık konusunda bir kez daha somut bir adım atamayan 6'lı masa, şimdi de koalisyon hesapları üzerinden birbirine düştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum İYİ Parti tarafından veto ediliyor. Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.



Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi.