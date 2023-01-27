Altılı yine bölündü! İYİ Parti'den CHP'ye 'oyumuz eşit' ayarı: "Küçük partilere oyunuz kadar konuşun" mesajı
Toplamda 11 kez bir araya gelen ve adaylık konusunda somut bir adım atamayan ve birçok konuda bölünen 6'lı masada, yeni bir kriz patlak verdi. Geçtiğimiz günlerde, ittifak ortaklarınına "Oyunuz kadar konuşun" diyerek ayar veren Meral Akşener, şimdi de küçük partilerin birer bakanlıkla yetinmesini, partisinin ise CHP ile eşit bir şekilde bölünmesi istiyor. CHP yandaşı gazetelerde yer alan iddialara göre; CHP'ye 'sizinle oy oranımız eşit' vurgusu yapan Akşener'in ekibinin bir diğer talebi ise karar alma süreçlerinde CHP ve İYİ Parti'nin ikişer diğer partilerin birer oy hakkı olması yönünde. İYİ Partililer aynı zamanda 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı tek olsun o da güçlendirilmiş yetkilerle Meral Akşener olsun" fikrini de dillendirmeye başladı.
Geride kalan gün 11'inci kez bir araya gelen ve adaylık konusunda bir kez daha somut bir adım atamayan 6'lı masa, şimdi de koalisyon hesapları üzerinden birbirine düştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum İYİ Parti tarafından veto ediliyor. Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.
Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi.
AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRME PLANI: İMAMOĞLU'NU ÖNÜNE AÇACAK 'ANKET' OYUNU
Toplantı sonrası paylaşılan yazılı duyurudaki 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi. Öte yandan 11. toplantı sonunda masaya getirilen anket kartının ise İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını önüne çektiği set olarak yorumlandı.
"HALKIN TERCİHİ" DEDİLER, KULİSLER HAREKETLENDİ
İki gün önce belediye başkanlarının ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylığını masaya süreceği konuşulurken toplantı sonrası Akşener'in A planı olan İmamoğlu'nun adaylığını Cihan Paçacı üzerinden yeniden kurguladığı değerlendiriliyor.
CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, yaşananlara ilişkin, "Cihan Paçacı'nın yaptıklarından sayın Meral Akşener'in haberinin olmaması imkansız. Bunun altını çiziyorum imkansız. Bu bir taktik" ifadelerini kullandı.
Bir yandan da daha seçime girmeden birbirine giren 6'lı masada koliasyon pazarlıklarında kan gövdeyi götürüyor.
KRİZİ PERDELEMEK İÇİN BAKANLIK SAYISINI ARTIRACAKLAR
Bilindiği üzere masa üyelerinin krizi perdelemek için bakanlık sayısını artırıp 22 ya da 23'e çıkaracağı kulislerde konuşuluyor...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu denklemde masadaki diğer 5 genel başkanında da Cumhurbaşkanı Yardımcısı pozisyonuna getirileceği iddialar arasında.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, geçtiğimiz günlerde "Önce aday ortaya çıkacak daha sonra kadro ve bakanlıklar" diyerek yaşanan kaosu itiraf etmiş, yeni bakanlıklar açmayı planladıklarını belirterek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ayrılmasını öngördüklerini dile getirmişti.
AKŞENER'İN KÜÇÜK ORTAKLARI HEDEF ALAN 'OYUNUZ KADAR KONUŞUN' TUTUMU SÜRÜYOR
Tüm bu yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken Meral Akşener'in küçük ortakları hedef alan 'oyunuz kadar konuşun' tutumu ise sürüyor.
Bilindiği üzere Akşener, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir yayında henüz seçim tartısına girmemiş olan Gelecek ve DEVA Partisi'ni hedef alarak 'oyunuz kadar konuşun' mesajı vermişti.
"KÜÇÜK PARTİLER BİRER BAKANLIKLA YETİSİN KALANI CHP İLE EŞİTÇE BÖLÜŞELİM"
İYİ Parti son olarak CHP ile eşit oy aldığını vurgulayıp, küçük ortakların birer bakanlıkla yetinmesini kalan bakanlıkların ise CHP ve İYİ Parti arasında eşit bir şekilde paylaştırılmasını istiyor.
Öte yandan İYİ Parti partilerin karar alma süreçlerindeki oy haklarına ilişkin de dikkat çeken bir öneride bulundu.
"İYİ PARTİ VE CHP'NİN İKİŞER, DİĞERLERİNİN BİRER OY HAKKI OLSUN" TALEBİ
Buna göre; İYİ Parti ve CHP genel başkanları ikişer, diğer parti genel başkanları ise birer oy hakkına sahip olmalı.
İYİ Partili kurmayların masaya getirdiği en dikkat çekici öneri ise "Cumhurbaşkanı Yardımcısı tek olsun o da güçlendirilmiş yetkilerle Meral Akşener olsun" önerisi oldu.
AKŞENER ADAYLIĞINI İLAN EDEBİLİR
Bir yandan da kulisler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çeken Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığını ilan edebileceğini konuşuyor.
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