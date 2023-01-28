29 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti! Günler öncesinden duyuran Melih Gökçek A Haber'de anlattı: Mecburi teslimiyet içerisindeler

CHP Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti! Günler öncesinden duyuran Melih Gökçek A Haber'de anlattı: Mecburi teslimiyet içerisindeler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.01.2023 23:37
CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Killik, adaylık ilanı için 4 Şubat tarihini işaret etti. Bu tarihi ilk dillendiren isimler arasında olan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, A Haber canlı yayınında oldukça konuşulacak değerlendirmelerde bulundu. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabullendiğini fakat partisinin çıkarları için hareket ettiğini söyleyen Gökçek, "Akşener'in son zamanlardaki çıkışları, pazarlık gücünü yükseltmek için. CHP'den bir şeyler daha kopartmak istiyor." diye konuştu. Saraçhane'de Akşener-İmamoğlu ikilisinin giriştiği şovu ve sonrasında Kılıçdaroğlu'na karşı attıkları 'ortak adımları' da değerlendiren Gökçek, "İmamoğlu teslim olmuş. Mecburi bir teslimiyet içerisinde, bu işten vazgeçti, 'Kılıçdaroğlu kaybederse ben genel başkanlığa oynarım önümü açarım' diyor." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na ’13 Şubat’ ayarı
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na '13 Şubat' ayarı
Melih Gökçek A Haber’de anlattı: Mecburi teslimiyet
Melih Gökçek A Haber'de anlattı: Mecburi teslimiyet
Kılıçdaroğlu 6’lı masa dışında aday
"Kılıçdaroğlu 6’lı masa dışında aday"
Kılıçdaroğlu’nun adaylığını videoyla ilan etti
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını videoyla ilan etti
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Erdoğan’ çelişkisi:
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan' çelişkisi:
Yeter artık söz milletindir!
"Yeter artık söz milletindir!"
İsveç NATO üyelik sürecini durdurdu
İsveç NATO üyelik sürecini durdurdu
Erdoğan siyaset ve müziği buluşturuyor
Erdoğan siyaset ve müziği buluşturuyor
Gökyüzüne aşık bir pilot: Hürkuş!
Gökyüzüne aşık bir pilot: Hürkuş!
Türk Resminin Panoraması sergisi!
Türk Resminin Panoraması sergisi!
Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi artıyor!
Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi artıyor!
Bakan sürücü koltuğuna geçti!
Bakan sürücü koltuğuna geçti!
Daha Fazla Video Göster