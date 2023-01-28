CHP Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti! Günler öncesinden duyuran Melih Gökçek A Haber'de anlattı: Mecburi teslimiyet içerisindeler

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Killik, adaylık ilanı için 4 Şubat tarihini işaret etti. Bu tarihi ilk dillendiren isimler arasında olan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, A Haber canlı yayınında oldukça konuşulacak değerlendirmelerde bulundu. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabullendiğini fakat partisinin çıkarları için hareket ettiğini söyleyen Gökçek, "Akşener'in son zamanlardaki çıkışları, pazarlık gücünü yükseltmek için. CHP'den bir şeyler daha kopartmak istiyor." diye konuştu. Saraçhane'de Akşener-İmamoğlu ikilisinin giriştiği şovu ve sonrasında Kılıçdaroğlu'na karşı attıkları 'ortak adımları' da değerlendiren Gökçek, "İmamoğlu teslim olmuş. Mecburi bir teslimiyet içerisinde, bu işten vazgeçti, 'Kılıçdaroğlu kaybederse ben genel başkanlığa oynarım önümü açarım' diyor." ifadelerini kullandı.