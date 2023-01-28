Başkan Erdoğan’ı taklit eden CHP’ye İsmail Saymaz’dan sert sözler: Yenilginin sloganıyla zafer olmaz

ERDOĞAN: CHP, BİZİ TAKLİT EDİYOR!

CHP'nin, 'Yeter! Söz milletindir' sloganını kullanmasını eleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rahmetli Menderes, 73 yıl önce emperyalistlerin ülkemize operasyon aracına dönüşen tek parti faşizmine karşı ne demişti. 'Yeter, söz milletindir.' demişti. Her ne kadar Menderes'in sonu idam sehpasında bitmiş olsa da bu söz yıllardır milletimizin yüreğinde yankılanmaya devam etmiştir. Şimdi bu CHP, çıkmış bizi taklit ediyor; 'Yeter, söz milletindir.' Bay Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar oldu, haberin yok mu? " ifadelerini kullandı.

'YETER! SÖZ MİLLETİNDİR' İFADESİNİN GEÇMİŞİ

1950'de siyasi propaganda serbest bırakılınca DP radyodan ve basılı malzemeden yararlandı. Afiş yoluyla propagandanın devrimle bütünleşen ilk örneğini veren "Yeter! Söz Milletindir!" afişinde "dur" anlamında bir el vardır, altında Demokrat Parti yazar. Üstte sağda "Yeter! Söz Milletindir!" yazısı vardır.

Bu afiş mimar Selçuk Milar tarafından yapılmıştır. Tarihi tanıklıklara göre, bu afiş Demokrat Parti'nin seçimi kazanmasında kendisi kadar etkili olmuş, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri bile afişin etkisi karşısında şaşırmışlardır.

Bu afiş ile yürütülen seçim süreci sonrası Demokrat Parti byük zafer kazanmış, tek parti diktasına son vermiştir.