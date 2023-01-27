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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığı | TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan’ın yeniden adaylığı | TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Hukuken tereddüt yoktur, Meclis'in karar almasına gerek yok." dedi.

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