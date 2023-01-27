27 Ocak 2023, Cuma
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EYT’de TARİH ve SAAT belli oldu
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Pazartesi günü Meclis'e geliyor. Açıklama AK Parti'den geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'nin pazartesi günü Meclis'e geleceğini belirterek, "Saat 11'de neleri kapsama aldığını açıklayacağız" dedi.