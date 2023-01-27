27 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları EYT’de TARİH ve SAAT belli oldu

EYT’de TARİH ve SAAT belli oldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2023 14:05
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Pazartesi günü Meclis'e geliyor. Açıklama AK Parti'den geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'nin pazartesi günü Meclis'e geleceğini belirterek, "Saat 11'de neleri kapsama aldığını açıklayacağız" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
EYT’de tarih ve saat belli oldu
EYT’de tarih ve saat belli oldu
EYT Meclis’e ne zaman sunulacak? EYT ne zaman yasalaşır?
EYT Meclis'e ne zaman sunulacak? EYT ne zaman yasalaşır?
Dev altın madeni! İlk külçe dökülecek
Dev altın madeni! İlk külçe dökülecek
İşçiye ve emekliye farklar yatıyor
İşçiye ve emekliye farklar yatıyor
Akaryakıta çifte indirim!
Akaryakıta çifte indirim!
Sanayi doğal gazına indirim
Sanayi doğal gazına indirim
Sanayi elektriğine indirim!
Sanayi elektriğine indirim!
İşte 2023 enflasyon tahmini
İşte 2023 enflasyon tahmini
EYT’de son viraj! Milyonlarca vatandaşı uyardı!
EYT'de son viraj! Milyonlarca vatandaşı uyardı!
EYT düzenlemesi TBMM’de! Vekillerin imzasına açıldı
EYT düzenlemesi TBMM'de! Vekillerin imzasına açıldı
Yapılandırmada 48 ay vade imkanı
Yapılandırmada 48 ay vade imkanı
Süreç nasıl işleyecek?
Süreç nasıl işleyecek?
Daha Fazla Video Göster