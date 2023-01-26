EYT ilk maaş ne zaman yatacak 2023? EYT ilk maaş Şubat, Mart ayında mı yatacak?
"EYT ilk maaş ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT düzenlemesi ile ilgili yeni açıklamalar geldi. Bakan Bilgin meclisi işaret ederek tarih verdi. Peki, EYT ilk maaş ne zaman yatacak 2023? EYT ilk maaş Şubat, Mart ayında mı yatacak?
"EYT ilk maaş ne zaman yatacak 2023? EYT ilk maaş Şubat, Mart ayında mı yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların (EYT), ilk maaşlarını 1 Mart'ta almalarına imkan sağlayacak bir düzenlemenin Meclis'ten çıkacağını düşündüğünü söyledi. Peki, EYT ilk maaş ne zaman yatacak 2023? EYT ilk maaş Şubat, Mart ayında mı yatacak?
Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ genel başkanları ile bir araya geldiklerini hatırlatan Bilgin, "Onların sürecin kısa sürmesi konusunda bir arzuları var. Biz de aynı kanaatteyiz, uzatmanın anlamı yok." dedi.
Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.
"EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?" sorusunu cevaplayan Bilgin, "Olmaz, çünkü EYT dediğimiz şey, 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın." diye konuştu.
EYT konusunda stajyer ve çırakların durumuna ilişkin soru üzerine Bilgin, emeklilik için "prim gün sayısı", "yıl sayısı" ve "yaş" şartlarının bulunduğunu hatırlattı.
Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırıldığını dile getirerek, stajyer ve çıraklar konusunda şöyle konuştu:
"Staj yapanlar, iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar, iş akdi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil. Onlar bir eğitim için gidiyorlar oraya. O eğitim sürecinde başlarına bir şey gelmesin diye devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor, koruyucu sigorta düzenlemesi yapıyor. Onunla iş akdini birbirine karıştırmamak lazım. Orada öyle bir karışıklık var. Borçlanma vesaire bunlar söz konusu değil. İşvereniniz kim olacak, kimin adına borçlarınızı yatıracaksınız? Yani iş akdinin gerektirdiği şartların ve standartların hiçbirisi onlarda söz konusu değil."
"SGK ÇALIŞANLARI ÇOK SIKI ÇALIŞTILAR"
Bu süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarının ciddi yoğunluk yaşadıklarının hatırlatılması üzerine Bilgin, "SGK çalışanları üzerinde çok büyük yük oluştu ve arkadaşlarımız çok sıkı çalıştılar. Bazen birkaç hafta cumartesi, pazar demeden müracaatlara cevap vermeye çalıştılar. Bilhassa yeni yıl öncesi bu yoğunluk yaşandı, halen bir yoğunluk var. Onun için bu düzenlemenin içinde Meclisimizden, SGK çalışanlarına, bu sürece katkı yapan arkadaşlarımıza bir çeşit ikramiye diyebileceğimiz bir düzenleme yapmalarını bekliyoruz." dedi.
Vedat Bilgin, sıkıntıları çözmek için dosya dosya çalıştıklarının altını çizerek, "Şu anda elimizdeki dosya, geçici işçiler dosyası. Geçici işçiler, çok farklı kurumlarda var. Şeker fabrikalarında, demir yollarında var, birçok kurumda var. Bu mevzuyu çözeceğiz, bu arkadaşlarımızın da kadro sorunlarını çözeceğiz. Bu dosyayı da kapatacağız." açıklamasını yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT ilk maaş ne zaman yatacak 2023? EYT ilk maaş Şubat, Mart ayında mı yatacak?
- TOKİ para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL para iade tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- KADRO IŞIĞI YANDI! 140 bin personeli kapsayacak! UZMAN ÇAVUŞ... Öğretmen, Şehit ve Gazi yakınlarının haklarına ÖZEL DÜZENLEME!
- BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? BİLSEM sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve mazot fiyatları düşecek! Benzin ve motorin fiyatları kaç TL olacak? Güncel brent petrol fiyatı
- Kandil simidi MAHLEPSİZ-MAHLEPLİ TARİF || Yemelere doyamayacaksınız! Gevrek Kandil simidi nasıl yapılır? Püf noktaları neler?
- Regaib Kandili ibadetleri nelerdir? Regaib Kandili gecesinde yapılması gerekenler neler?
- YILIN İLK KANDİLİ! Regaip Kandili nedir, ne anlama geliyor? Regaip Kandili'nde ne oldu?
- Kısmetse Olur 40.BÖLÜM fragmanı çıktı mı? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
- 25 Ocak Survivor kim elendi? Survivor 2023 ödül oyununu hangi takım kazandı? TV8 SMS oyu sıralaması ile elenen isim...
- Regaip Kandili mesajları RESİMLİ, GİFLİ | 2023 En yeni kısa, uzun, dualı, hadisli, Regaip Kandili mesajları ve sözleri!
- Orta gelirliye konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2023 Orta gelirliye konut kredisi şartları, faiz oranı ne kadar?