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Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığı | TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan önemli açıklamalar

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Giriş: 27.01.2023 13:46
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Hukuken tereddüt yoktur, adaylığında da bir sorun yok." dedi.
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Şentop’tan önemli açıklamalar
Şentop'tan önemli açıklamalar
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