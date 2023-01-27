Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığı | TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Hukuken tereddüt yoktur, adaylığında da bir sorun yok." dedi.

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