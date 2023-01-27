CHP yandaşı Sözcü gazetesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a sözlerini yazdı! Adaylıkta sıkıntı yok
6'lı masanın 11. toplantısı öncesinde İstanbul ve Ankara'nın Belediye Başkanlarıyla görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesaj ortaya çıktı. CHP'nin fonladığı basın organı, Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık konusunda kendisini işaret ederek "O konuda sıkıntı olmayacak" dediğini yazdı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı tarihin 14 Mayıs olduğu açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisini kullanarak 14 Mayıs'ta seçimlerin yapılmasını sağlaması muhalefette CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlarının görüşmesine neden oldu.
6'LI MASA TOPLANTISI ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME
Gelişmelerin ardından 6'lı masa İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 11. kez toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise altılı masa toplantısından önce partisinin belediye başkanlarıyla görüştü.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının öne çıktığı masadan önce belediye başkanlarıyla yaptığı toplantının detayları ortaya çıktı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAY BENİM MESAJI
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla yaptığı görüşmenin detaylarını köşesine taşıyan, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun kendisini destekleyen başkanlara 'O konuda sıkıntı olmayacak' dediğini aktardı.
Yine Zeyrek'e göre belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını ortak bir açıklamayla duyurmak istedi.
Ama CHP Lideri, altılı masa toplantısı öncesi böyle bir açıklamayı doğru bulmadı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ DA DESTEK VERDİ
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, kritik görüşmenin detaylarını canlı yayında aktarmıştı.
CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile 1,5 saat süren bir görüşme yaptı. Toplantıda bazı belediye başkanları tek tek söz alarak artık 6'lı masanın adayının bir an önce açıklanması gerektiğini dile getirdi..
Bu toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları veren belediye başkanları da oldu. Bu konuşmalardan sonra bir belediye başkanı tüm büyükşehir belediye başkanları adına söz aldı ve "Bizim adayımız zaten belli. Adayımız sizsiniz. Zaten bunu her yerde açıklıyoruz" dedi. Yani 26 Ocak'ta yapılacak olan toplantı öncesi CHP'li başkanlar bu görüşmede açık şekilde desteklerini ortaya koydular..
Bu görüşmede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. Bu iki belediye başkanının ismi adaylık konusunda gündeme getiriliyordu. Özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından bu isimler zikrediliyordu. Bu iki isim bugün yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tam destek verdiler..
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz pazar günü ABB Başkanı Mansur Yavaş ilk kez bu sefer net ifadelerle Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda destek verdi. O açıklamanın ardından bugün yapılan görüşmede verilen mesajda oldukça önemliydi.
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