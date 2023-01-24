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Son dakika: Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: 2 tutuklama daha

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2023
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Son dakika: Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: 2 tutuklama daha

Son dakika haberi... Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A. ve Ç.Z. tutuklandı.

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