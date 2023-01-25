25 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni gelişme! 3 şüpheli daha gözaltına alındı

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni gelişme! 3 şüpheli daha gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2023
ABONE OL
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni gelişme! 3 şüpheli daha gözaltına alındı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA